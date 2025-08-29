Luana Piovani e Dado DolabellaReprodução / Divulgação
Quem revelou a pendência do cantor foi a própria Luana Piovani, ao comentar a suposta agressão de Dado à ex-namorada, a cantora Wanessa Camargo. Na postagem, ela criticou o fato de a artista ter saído em defesa dele. “E todo mundo leva tudo com normalidade. Ninguém comenta nada. ‘Não! Ninguém me empurrou. Comigo tá tudo ótimo.’ A coisa do ciúme dá uma valorizada, né? Então o ego deve estar lustrado”, disparou.
Em seguida, ela também comentou o caso da camareira. “A Esmeralda, que na época era minha camareira, veio me defender durante a agressão e também foi agredida. Só que ela se machucou bem mais do que eu. O caso dela foi considerado lesão grave, porque ela não pôde voltar a trabalhar. Ela ganhou um processo de indenização, que na época foi taxado em R$ 60 mil. Nunca foi pago”, disse.
Segundo Piovani, como justificativa para a falta de pagamento, o ex-namorado alegou que estava esperando receber um dinheiro de uma emissora. “O dinheiro que ele pedia para a Record, a emissora não paga porque foi demitido por justa causa, porque também empurrou alguém, não sei onde. E essa senhora, hoje, deve estar com seus 80 anos, e nunca recebeu essa indenização”, contou.
