O fim do relacionamento da atriz Luana Piovani com o ator Dado Dolabella foi marcado por uma grande polêmica de agressão. Na época, a camareira que tentou defendê-la acabou sendo agredida também, machucando gravemente os dois braços e ficando impossibilitada de trabalhar. Após o caso ir parar na Justiça, ele foi condenado por lesão corporal grave e determinado a pagar uma indenização a ela, mas a dívida nunca foi quitada.



Quem revelou a pendência do cantor foi a própria Luana Piovani, ao comentar a suposta agressão de Dado à ex-namorada, a cantora Wanessa Camargo. Na postagem, ela criticou o fato de a artista ter saído em defesa dele. “E todo mundo leva tudo com normalidade. Ninguém comenta nada. ‘Não! Ninguém me empurrou. Comigo tá tudo ótimo.’ A coisa do ciúme dá uma valorizada, né? Então o ego deve estar lustrado”, disparou.



Em seguida, ela também comentou o caso da camareira. “A Esmeralda, que na época era minha camareira, veio me defender durante a agressão e também foi agredida. Só que ela se machucou bem mais do que eu. O caso dela foi considerado lesão grave, porque ela não pôde voltar a trabalhar. Ela ganhou um processo de indenização, que na época foi taxado em R$ 60 mil. Nunca foi pago”, disse.



Segundo Piovani, como justificativa para a falta de pagamento, o ex-namorado alegou que estava esperando receber um dinheiro de uma emissora. “O dinheiro que ele pedia para a Record, a emissora não paga porque foi demitido por justa causa, porque também empurrou alguém, não sei onde. E essa senhora, hoje, deve estar com seus 80 anos, e nunca recebeu essa indenização”, contou.