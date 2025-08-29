Poliana Rocha e Leonardo - Reprodução/Instagram

Poliana Rocha e LeonardoReprodução/Instagram

Publicado 29/08/2025 12:22

A influenciadora digital Poliana Rocha e o cantor Leonardo estão juntos há quase 30 anos e constantemente arrancam risadas da galera da web com suas interações. Nesta sexta-feira (29), a jornalista usou as redes sociais para mostrar aos seguidores uma provocação que faz com o marido: dizer que lê a mente dele. No vídeo, o artista se mostra incomodado com a situação.



A mãe de Zé Felipe mostrou a reação do marido através dos stories do Instagram e, no vídeo em questão, o sertanejo já estava deitado na cama do casal, pronto para dormir. "Ele fica grilado quando eu falo isso... observem", ela escreveu na legenda da postagem. "Deixa eu dormir em paz", pediu ele assim que Poliana o chamou. "Eu tô lendo a sua mente, eu tô vendo... sabendo tudo o que você tá pensando", brincou ela.



"Não tô com mente, não. Eu tô dormindo, uai", disse o cantor, visivelmente chateado. "Nossa, que absurdo que você tá pensando isso, amor do céu. Você tá pensando isso?", continuou ela. "Isso o quê?", questionou Leonardo. "Isso que eu tô lendo aqui, ó", disse a esposa do artista. "Não, eu bebi, eu tava bebendo", justificou ele, arrancando uma risada da mulher. "De novo?", questionou ela. "De novo", respondeu ele.