Publicado 29/08/2025 11:43

O rapper Oruam completou um mês na cadeia no último dia 22 de agosto e ainda não tem previsão para deixar a prisão. Recentemente, o cantor MC Poze do Rodo, um dos melhores amigos do artista, passou a ser acusado pelos fãs de não ajudar o filho de Marcinho VP a conquistar sua liberdade e, com a repercussão do caso, fez questão de se pronunciar nas redes sociais.



Em junho deste ano, quando o MC foi preso, Oruam, junto com a família dele e os admiradores, protestaram na porta do presídio até a soltura. Através dos stories do Instagram, o artista se mostrou indignado com a cobrança de fazer o mesmo. “Não devo provar nada para p*to nenhum. Quem vai lutar por nós aqui fora? Vocês viram como é quando passam uns dias. Não irei fazer loucura, até porque o pedido foi para recuar (…) porque cada fala errada vira contra nós e, se eu parar para falar, sabe como é!”, escreveu.



O marido de Viviane Noronha ainda revelou que pode acabar voltando para a cadeia caso faça algo do tipo. “Repito, a ordem veio de cima para não fazer fuzuê. Quem tá pedindo para eu ir lá e subir em ônibus está na maldade e querendo ver nós dois lá, porque sabe muito bem da minha situação”, disse.



Poze ainda lembrou que, antes de agir, precisa pensar em seus cinco filhos. “É muita responsabilidade. Quando meus filhos crescerem, quero que sintam orgulho do que me tornei, não vergonha. Eu ajo com a mente. Época de agir na emoção, sem pensar, já passou”, afirmou.