Regina DouradoReprodução/Instagram
Se antes Regina era mais conhecida por coberturas jornalísticas, agora ela mostra uma versão mais solta e opinativa. Com participação maior nas pautas de entretenimento, a comunicadora tem chamado atenção pela forma direta com que comenta o mundo dos famosos, sempre com a “língua afiada”, mas sem perder a leveza que o vespertino pede. Sua presença é ainda mais relevante em um formato na TV aberta com pouca representatividade, onde há poucos ou nenhum comunicador negro, especialmente, atuando em programas voltados ao entretenimento e celebridades.
Nos bastidores, o clima é de sintonia. Regina e o elenco, por exemplo, se dão super bem e construíram uma parceria que rende bons momentos no ar. Ao lado de Léo, Pâmela e JP, o quarteto tem dado nova energia ao programa, equilibrando informação, diversão e comentários afiados.
Com mais liberdade para se posicionar, Regina vem chamando atenção, junto dos demais apresentadores, nessa nova fase do Melhor da Tarde. O público acompanha um formato mais dinâmico, com diferentes olhares e estilos, que têm dado novo fôlego à atração.
