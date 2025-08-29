Regina Dourado - Reprodução/Instagram

Publicado 29/08/2025 11:03 | Atualizado 29/08/2025 13:35

O Melhor da Tarde voltou ao ar, no segundo semestre de 2025, totalmente reformulado. O que alegrou os telespectadores da Band foi a permanência de Regina Dourado no elenco fixo. Tanto a própria jornalista quanto o público chegaram a ficar em dúvida sobre sua continuidade após as mudanças no programa. Mas ela voltou com força total e agora divide a tela com Léo Dias, Pâmela Lucciola e JP Vergueiro.



Se antes Regina era mais conhecida por coberturas jornalísticas, agora ela mostra uma versão mais solta e opinativa. Com participação maior nas pautas de entretenimento, a comunicadora tem chamado atenção pela forma direta com que comenta o mundo dos famosos, sempre com a “língua afiada”, mas sem perder a leveza que o vespertino pede. Sua presença é ainda mais relevante em um formato na TV aberta com pouca representatividade, onde há poucos ou nenhum comunicador negro, especialmente, atuando em programas voltados ao entretenimento e celebridades.



Nos bastidores, o clima é de sintonia. Regina e o elenco, por exemplo, se dão super bem e construíram uma parceria que rende bons momentos no ar. Ao lado de Léo, Pâmela e JP, o quarteto tem dado nova energia ao programa, equilibrando informação, diversão e comentários afiados.



Com mais liberdade para se posicionar, Regina vem chamando atenção, junto dos demais apresentadores, nessa nova fase do Melhor da Tarde. O público acompanha um formato mais dinâmico, com diferentes olhares e estilos, que têm dado novo fôlego à atração.