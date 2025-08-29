Val Marchiori - Reprodução/Instagram

Publicado 29/08/2025 10:51

No início desta semana, a socialite Val Marchiori surpreendeu os seguidores ao contar sobre o diagnóstico de câncer de mama que recebeu recentemente. Já na última quinta-feira (28), ela se emocionou ao falar sobre como a descoberta da doença afetou a própria autoestima e revelou que a presença de sua família tem sido importante nesse momento.

A ex-participante do programa "Mulheres Ricas" falou sobre o assunto através dos stories do Instagram, quando estava dentro de um carro com o marido. Na ocasião, ela perguntou a Amilton Augusto se estava bonita, e o rapaz confirmou, fazendo carinho nela.

"A gente se sente feia, esquisita. Mexe tanto com o psicológico. A gente se sente tão acabada... se eu não tivesse o apoio do maridão, dos filhos, da família, eu não aguentaria", disse ela, com a voz embargada.

Marchiori então seguiu falando sobre como tem sido ajudada pela família. "Ele [o marido] me faz rir, e já melhora o dia. Ele é um palhaço! Tenta me animar toda hora, os filhos também... tem que ter muita fé. Um dia de cada vez", afirmou.

Quando divulgou o diagnóstico, a ricaça contou ter demorado para fazer a mamografia por medo do exame. "Se eu tivesse realizado antes, talvez a situação fosse diferente. É um choque enorme quando ouvimos a palavra câncer, parece que o mundo desmorona. Mas sigo com fé de que tudo vai dar certo", comentou.