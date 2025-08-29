Val MarchioriReprodução/Instagram
Val Marchiori desabafa sobre autoestima após diagnóstico de câncer: 'Feia'
A socialite também falou sobre a importância de ter a família por perto durante esse momento difícil
Em MG, vereadora rebate cobrança de eleitores no domingo: 'Tenho que meter'
Fernanda Felix Bitencourt é vereadora da cidade de Ponta Nova, em Minas Gerais
Tainá Castro rebate Leo Pereira após ele negar dívida de pensão
De acordo com informações iniciais, o atleta teria um prazo de 72 horas para realizar o pagamento
Cissa Guimarães conta motivo de ter posado para a Playboy
A atriz posou nua no ano de 1994, aos 36 anos de idade, e também em 2005, aos 48
DJ se revolta ao ser censurado por citar Mãe Loira em baile da Furacão 2000
Verônica Costa se pronunciou sobre o ocorrido e afirmou que estão tentando apagá-la da história do funk carioca
Diretor de A Fazenda chama Tati Quebra Barraco de maior decepção e ela rebate
A cantora participou da 13ª temporada do reality show e foi a sexta eliminada da competição
