Rodrigo Carelli e Tati Quebra Barraco - Reprodução/Instagram

Rodrigo Carelli e Tati Quebra BarracoReprodução/Instagram

Publicado 28/08/2025 21:39

A cantora Tati Quebra Barraco foi uma das estrelas escolhidas para participar da 13ª edição do reality show "A Fazenda" e, embora para alguns tenha se mostrado uma pessoa serena, o diretor do programa, Rodrigo Carelli, a enxerga de uma forma totalmente diferente. Na última quinta-feira (27), durante a participação no programa Link Podcast, ele não se fez de rogado na hora de categorizá-la como a "maior decepção" da atração.



O assunto entrou em pauta quando o funcionário da Record comentava sobre alguns participantes que não superavam as expectativas. "As decepções, óbvio que a gente tem as decepções. Pessoas que a gente acha que iriam render e viram plantas", explicou ele. Ao ser questionado sobre quem o fez se sentir dessa forma, ele não demorou a falar o nome da funkeira. "Eu acho que foi a Tati Quebra Barraco", respondeu.



Depois que esse trecho da entrevista viralizou entre as páginas de fofocas no Instagram, a cantora fez questão de respondê-lo. "Será que a decepção é porque não entreguei a baixaria que queriam ou porque falei lá dentro que BBB era outro patamar?", alfinetou ela.



A intérprete da música "Boladona" prosseguiu a mensagem, lembrando do tempo que já passou desde a participação dela no programa. "Mas realmente é! 4 anos, sabe, tira essa mágoa. E antes que fale de ingratidão, eu agradeci ele diversas e diversas vezes", disse ela.