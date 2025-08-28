Rodrigo Carelli e Tati Quebra BarracoReprodução/Instagram
O assunto entrou em pauta quando o funcionário da Record comentava sobre alguns participantes que não superavam as expectativas. "As decepções, óbvio que a gente tem as decepções. Pessoas que a gente acha que iriam render e viram plantas", explicou ele. Ao ser questionado sobre quem o fez se sentir dessa forma, ele não demorou a falar o nome da funkeira. "Eu acho que foi a Tati Quebra Barraco", respondeu.
Depois que esse trecho da entrevista viralizou entre as páginas de fofocas no Instagram, a cantora fez questão de respondê-lo. "Será que a decepção é porque não entreguei a baixaria que queriam ou porque falei lá dentro que BBB era outro patamar?", alfinetou ela.
A intérprete da música "Boladona" prosseguiu a mensagem, lembrando do tempo que já passou desde a participação dela no programa. "Mas realmente é! 4 anos, sabe, tira essa mágoa. E antes que fale de ingratidão, eu agradeci ele diversas e diversas vezes", disse ela.
Será que a decepção é pq não entreguei a baixaria que queriam ou pq falei lá dentro que BBB era outro patamar??— Tati Quebra Barraco (@TatiQBOficial) August 28, 2025
Mas realmente é!
4 anos sabe, tira essa mágoa https://t.co/VljvgJYAW6
