Luana Piovani - Reprodução/Instagram

Luana PiovaniReprodução/Instagram

Publicado 28/08/2025 20:27 | Atualizado 28/08/2025 20:30

Recentemente, a atriz Luana Piovani usou as redes sociais para contar aos seguidores sobre a nova fase que está vivendo em sua vida: a de zero homens. Solteira desde meados de 2024, a artista se mostrou orgulhosa ao revelar que está fazendo um "detox" de homens há meses e que não tem nem mesmo trocado mensagens com o sexo oposto.



A ex-global falou sobre o assunto através dos stories do Instagram, e ele entrou em pauta quando os seguidores passaram a indagar se ela estava fazendo algum procedimento estético, tendo em vista que parecia "mais bonita do que o normal". De forma bem-humorada, ela revelou que, na verdade, o que tem lhe feito tão bem é a ausência de homens em sua vida atualmente.



“Já tem um ano e meio que eu tô solteira. Eu não me relaciono, zero, nem conversinha, nem papinho gostoso, desde janeiro. Então, tem oito meses que eu tô ‘clean’, que eu tô zerada. Eu não tenho nem o stress de mandar mensagem e a pessoa ficar três dias sem responder”, brincou ela.



Em seguida, Piovani explicou que tem usado esse tempo livre para cuidar de si mesma. “E nesse momento que meus filhos não estão aqui, tudo o que eu tenho é meu: meu tempo é meu, minha atenção é minha (…), mas é essa a realidade da beleza”, disse.

Vale lembrar que a atriz viveu um relacionamento de quatro anos com o fotógrafo Lucas Bittencourt, porém a união terminou em 2024. Na época, ela disse que a relação havia estagnado.