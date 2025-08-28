Luana PiovaniReprodução/Instagram
A ex-global falou sobre o assunto através dos stories do Instagram, e ele entrou em pauta quando os seguidores passaram a indagar se ela estava fazendo algum procedimento estético, tendo em vista que parecia "mais bonita do que o normal". De forma bem-humorada, ela revelou que, na verdade, o que tem lhe feito tão bem é a ausência de homens em sua vida atualmente.
“Já tem um ano e meio que eu tô solteira. Eu não me relaciono, zero, nem conversinha, nem papinho gostoso, desde janeiro. Então, tem oito meses que eu tô ‘clean’, que eu tô zerada. Eu não tenho nem o stress de mandar mensagem e a pessoa ficar três dias sem responder”, brincou ela.
Em seguida, Piovani explicou que tem usado esse tempo livre para cuidar de si mesma. “E nesse momento que meus filhos não estão aqui, tudo o que eu tenho é meu: meu tempo é meu, minha atenção é minha (…), mas é essa a realidade da beleza”, disse.
