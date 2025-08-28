Ticiane Pinheiro e Fernando Pinheiro Jr - Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro e Fernando Pinheiro JrReprodução/Instagram

Publicado 28/08/2025 09:56 | Atualizado 28/08/2025 10:16

A apresentadora Ticiane Pinheiro causou polêmica ao revelar, em entrevista recente ao podcast "Pod Falar", alguns detalhes da vida de seu irmão mais novo. Fernando Pinheiro Jr. tem 45 anos e é um homem com deficiência que mora com os pais. Durante a conversa, a comunicadora acabou gerando confusão ao dizer que ele era uma criança "normal" antes de ser acometido por uma doença que o deixou com sequelas.



Em meio ao bate-papo, quando a esposa de César Tralli comentava sobre sua família, contou o que aconteceu com o irmão. Segundo Ticiane, Fernando só ficou com sequelas após o médico responsável pelo quadro dele, na época, passar recomendações erradas. "O meu irmão hoje tem um probleminha. Ele nasceu normal e, com 4 meses, teve bronquiolite (infecção nos brônquios) e falta de oxigenação no cérebro", explicou ela.



"Ele é um menino supercarinhoso, carismático, joga futebol superbem, joga tênis superbem, faz esporte, ele gosta. Mas ele não sabe ler, não sabe escrever. Estudou muito tempo em uma escola especial. É uma eterna criança, cuida dos meus pais", disse com carinho.



No entanto, a declaração da filha de Helô Pinheiro não foi bem recebida pela galera da web, que não gostou da forma como Ticiane falou sobre a deficiência do irmão. "Uma mulher tão culta e falar ele tem um probleminha. Meu Deus", escreveu uma pessoa. "'Probleminha', @ticipinheiro, foi de lascar", disse um usuário.