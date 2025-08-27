Claudia Ohana - Reprodução/Instagram

Na última terça-feira, dia 26 de agosto, foi celebrado o Dia da Igualdade Feminina, e a atriz Claudia Ohana não perdeu a oportunidade de usar sua visibilidade para falar sobre o assunto. Através das redes sociais, ela mostrou o protesto que fez na rua, onde apareceu vestindo saia, botas e carregando um cartaz de papelão com palavras de ordem.



Na postagem, a ex-global foi filmada com o cartaz que dizia: "Dia da Igualdade Feminina". Ao virá-lo ao contrário, é possível ver o seguinte questionamento: "Que igualdade?". Em seguida, ela vira de costas e sai andando antes do vídeo acabar.



Na legenda da publicação, Claudia falou mais sobre o motivo do protesto em uma data tão importante. "Queremos respeito. Queremos igualdade e equidade! Hoje, no Dia da Igualdade Feminina, lembramos que nossa voz não foi um presente, foi conquista", escreveu.



A atriz seguiu a postagem listando as conquistas que as mulheres tiveram no país no século passado. "Nos Estados Unidos, a 19ª emenda de 1920 abriu o caminho para o voto feminino. No Brasil, só em 1932 tivemos esse direito, ainda com restrições. Foi preciso luta para que, em 1934, todas as mulheres pudessem votar", lembrou.



Ohana finalizou o texto lembrando que as mulheres exercem seus direitos diariamente. "Mas a igualdade não se resume às urnas. Ela está na vida, no trabalho, na política, nas ruas. Seguimos firmes: não abrimos mão de respeito, direitos e oportunidades", disse.