Nay MenininhaReprodução/Instagram
Ver essa foto no Instagram
Agora você pode ler esta notícia off-line
Nay MenininhaReprodução/Instagram
Ver essa foto no Instagram
Ticiane é detonada por fala capacitista ao dizer que irmão era ‘normal’
A apresentadora foi duramente criticada por usar termos considerados capacitistas ao se referir ao irmão, uma pessoa atípica
Influencer trans do Rancho do Maia admite relação com menor e web pede prisão
Nay Menininha foi exposta por influenciador após vídeo em que confirma relação com menor de 14 anos
Ex-MasterChef morre aos 37 anos, após luta contra câncer
O chef Rafael Brito fazia tratamento contra um câncer metastático e faleceu no início desta semana
Claudia Ohana protesta por igualdade feminina: 'Respeito'
A atriz fez questão de lembrar da história da luta feminista no país
Maquiador acusa Hytalo Santos de dopar menor: 'Sair escondido'
O influenciador digital Erick Neto contou que, na época, a menina já produzia conteúdos de dança com o paraibano
‘Pastora do Pix’ remove tatuagem feita em homenagem a Hytalo Santos
Renallida Lima também falou sobre a ligação que tinha com o influenciador digital
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.