Publicado 28/08/2025 09:28 | Atualizado 28/08/2025 19:02

Recentemente, a influenciadora digital Nay Menininha causou polêmica nas redes sociais ao revelar, através dos stories do Instagram, ter tido relações sexuais com um adolescente de apenas 14 anos. Na gravação que foi exposta esta semana, a participante do "Rancho do Maia", reality promovido por Carlinhos Maia, deu detalhes do envolvimento e ainda mostrou a foto do menino, mas sem mostrar o rosto. A situação revoltou a galera da web, que fez questão de pedir pela prisão da famosa.

O caso foi exposto pelo também criador de conteúdo Benjamin Pontes, que publicou um vídeo no Instagram falando sobre o caso e mostrando as declarações de Nay. "Gente, um bofinho de 14 anos, fiquei com ele. Ai, chupei, chupei embaixo da escada. Gente, foi babado? Minha boca tá até vermelha. O bofinho, belíssimo, mostra metade pros seguidores", disse ela enquanto mostrava a imagem do menor de idade, mas escondendo o rosto dele. "Ó, ó, gente, que lindo. Gente, um gostoso. Tô apaixonada. Um gato, 14 aninhos", afirmou.

Após mostrar as imagens, Benjamin comentou a situação. "Você fez sexo oral com uma criança de 14 anos e mostrou uma foto dela que pode ser facilmente identificada por aí. [...] 14 anos, uma criança. O Brasil tá tão doente, que além de cometer um crime nojento como esse, esse lixo ainda vai pra internet expor o crime que cometeu, porque sabe que não vai acontecer nada com ele. Repito: tem uma influenciadora digital com milhões e milhões de seguidores confessando um crime de pedofilia e normalizando fazer sexo oral com uma criança de 14 anos", disse ele antes de pedir que os seguidores compartilhassem o vídeo.

No espaço dos comentários, a galera da web se mostrou revoltada com a situação e pediu pela prisão de Nay Menininha. "Cadê o Mistério Público?", indagou um usuário. "Que absurdo! O xadrez a aguarda, safada", escreveu uma pessoa.

