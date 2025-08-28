Chef Rafael Brito - Reprodução/Instagram

Publicado 28/08/2025 08:40

Morreu na última terça-feira (26) o chef Rafael Brito, que trabalhou na produção das dez temporadas do programa "MasterChef Brasil" e também do "Pesadelo na Cozinha". O cozinheiro tinha apenas 37 anos de idade e lutava contra um câncer metastático. Ele deixou uma filha de apenas oito anos.



A informação foi confirmada pela Band através das redes sociais. "O time digital da Band se solidariza com toda a família do Rafael e agradece pelo trabalho tão bem realizado. Vá em paz, Rafa", dizia a postagem feita pela emissora.



O site do canal da família Saad também explicou que Rafael fazia sessões de quimioterapia, mas acabou tendo uma piora um dia antes de sua morte. O chef precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência, mas não resistiu à gravidade da situação.



Através das redes sociais, o chef Erick Jacquin também lamentou a morte do colega de trabalho em um vídeo. "Ontem foi embora um amigo nosso, um cozinheiro da nossa família, que trabalhava no MasterChef e na equipe de gastronomia do Pesadelo. Um menino maravilhoso, muito jovem... é injusto, não suporto isso. Ele era muito profissional, um cozinheiro maravilhoso, com grande futuro. Rafael, vá voar sozinho, mas acompanhado de todo mundo que está lá em cima", disse ele.