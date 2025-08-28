Carolina Dieckmmann e Tiago Worcman - Reprodução/Instagram

Publicado 28/08/2025 19:55 | Atualizado 28/08/2025 19:57

A atriz Carolina Dieckmann tem mais de 30 anos de carreira e, em entrevista recente ao podcast "Quem é Você Nesse Rolê?", apresentado por Thaís Fersoza, falou sobre como lida com a fama. De acordo com a global, ela raramente lembra que é uma pessoa famosa e, quando isso acontece, o marido dela, o diretor Tiago Worcman, é o responsável por trazê-la de volta à realidade.

O assunto entrou em pauta quando a artista revelou que as pessoas costumam indagá-la sobre como é ser famosa. "Aí eu ficava pensando: 'Cara, eu não lembro que eu sou famosa. Eu lembro que eu sou famosa quando alguém me chama pelo nome, eu olho e a pessoa não me conhece'. E eu busco ter isso o tempo inteiro comigo, sabe?", contou ela.

Em seguida, a apresentadora questionou como ela faz para não se deslumbrar com a fama e acabar se perdendo. "A minha família. O Tiago é um cara que, primeiro, compreende esse meu espaço. E é um cara que me coloca muito com o pé no chão. Ele leva isso muito a sério. Não é uma brincadeira, assim", disse.

"Toda vez que eu poderia... Porque a gente pode, né? Às vezes, fazendo muito sucesso, todo mundo muito apaixonado, tudo dando muito certo, você pode inflar um pouquinho e falar: 'Caramba, pô, sou abençoada'. Você falar que é abençoada já é, né, sair um pouquinho ali do chão. E aí vem o Tiago e fala: 'Não, mas aqui em casa...'. Sim, eu tenho essa. E ele é comprometido com esse papel. E, ao mesmo tempo, os meus filhos são muito assim. Então, a minha família tem um tom que não é de família de artista", finalizou ela.