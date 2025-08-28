Tainá Castro, Éder Militão e Leo Pereira - Reprodução/Instagram

Na última quarta-feira (27), a influenciadora digital Tainá Castro comentava com os seguidores sobre sua rotina atarefada de mãe de duas crianças e chamou a atenção ao dar uma pequena alfinetada no pai delas, o jogador de futebol Léo Pereira. Na postagem, ela comentou como é raro o atleta ajudar com a rotina das crianças, Matteo e Helena, no final de semana, e a declaração não passou despercebida pela galera da web.



A esposa do também jogador Éder Militão falou sobre o assunto através dos stories do Instagram e se mostrou aliviada por ter um tempinho para si mesma. "Vou parar um pouquinho, vou assistir a um episódio da minha série. E olha, tá sendo puxado, hein? Nossa, eu acordo umas cinco e pouco para tentar organizar tudo: fazer café, me arrumar, depois tem que acordar um, acordar outro", introduziu ela.



Em seguida, Tainá comentou sobre a ajuda que recebeu do ex-marido e não perdeu a oportunidade de cutucar o atleta. "Olha, hoje o Matheus foi pro futebol. O treino dele dura 45 minutos e eu tava prontinha, arrumei ele, arrumei a Helena prontinha pra sair. O pai dele mandou mensagem, né, falando que podia levar. E aí, como é salvo dizer que é raro, deixei, porque também não é o dia dele. Ele pega um final de semana, um não, e um dia da semana, porque as crianças moram comigo. Deixei", explicou.



Castro finalizou a postagem contando como essa ajuda a diminuir o ritmo. "Nesse tempo, eu consegui lavar o uniforme deles, lavar os tênis, deixar as frutas lavadas e pré-montadas, organizei as lancheiras. Olha!", disse aliviada.