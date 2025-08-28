Ana Castela - Reprodução/ X

Publicado 28/08/2025 21:04

A cantora Ana Castela foi nomeada embaixadora dos 70 anos da Festa do Peão de Barretos, que acontece anualmente em São Paulo, e se apresentou no evento no último dia 24 deste mês. No entanto, o que era para ser um momento de total alegria acabou sendo atrapalhado por um problema técnico que afetou o som da festa. Depois que o vídeo viralizou nas redes sociais, não demorou muito para que a galera da web criticasse a artista.



Na gravação que está circulando pelos sites, a Boiadeira aparece cantando a música "Meu Beijo Vai Te Viciar". No entanto, o som do show, que é um playback, está adiantado, enquanto é possível ouvir a voz de Ana segundos mais tarde. A apresentação estava sendo transmitida ao vivo pela TV Globo.



A viralização do vídeo bastou para que o talento da queridinha dos fãs mirins passasse a ser questionado por usuários do Instagram. "Ana Castela é um rosto bonito que vende. Só isso. A entrada dela foi maravilhosa, mas tacar um playback logo no início foi de lascar. Um embaixador de rodeio tem a responsabilidade de segurar o show no gogó. Essa daí priorizou as dancinhas, muito performática. Pouco sertanejo e muito pop. Embaixador só tem um, bebê", escreveu uma pessoa, fazendo referência ao cantor Gusttavo Lima. "Cantando ao vivo em cima do playback. E sem tá sincronizado. Feeeeioo demais!", disse um usuário.

