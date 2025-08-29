Vereadora Fernanda Felix Bitencourt - Reprodução/Instagram

Publicado 29/08/2025 10:28

A vereadora Fernanda Felix Bitencourt, da cidade de Ponta Nova, em Minas Gerais, causou polêmica recentemente ao usar as redes sociais para reclamar dos eleitores. Na postagem, a parlamentar reclamou do fato de receber demandas dos cidadãos aos domingos e afirmou que, antes de trabalhar para a cidade, é um ser humano e precisa cuidar da vida pessoal. Dentre suas obrigações, ela citou que precisa ter relações sexuais.



Fernanda falou sobre o assunto através dos stories do Instagram. "Eu, sinceramente, acho falta de respeito. Quando eles me ligam a respeito de um velório, para conseguir um ônibus, conseguir alguma ajuda de alguma coisa, assim, sabe? Tudo bem, pode ligar qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento", introduziu ela.



"Ah, é vereadora 24 horas, é vereadora 24 horas. Mas não tem como eu criar projeto de lei no domingo. Eu vou fiscalizar obra de prefeitura no domingo, sendo que a prefeitura não trabalha no domingo, gente? É de segunda a sexta, só abre a partir de meio-dia. Vocês estão me entendendo? Eu tenho que respirar. Aí eu estou lá na feira e vem uma pessoa com um assunto que só se resolve segunda-feira", reclamou.



A vereadora seguiu comentando sobre as próprias demandas. "Não tem necessidade, vocês estão me entendendo? Não tem necessidade nenhuma. Eu tenho que respirar, eu tenho que sair, eu tenho que lavar minha roupa, eu tenho que fazer comida, eu tenho que meter, eu tenho que olhar os meus filhos", listou ela.



"Eu tenho mil coisas para fazer, eu sou mãe, vocês estão me entendendo? Eu sou mulher, eu sou gente, eu sou ser humano, vocês entenderam? Eu tenho que dar conta das minhas partes íntimas, eu tenho que me depilar. Mas não, eu não tenho tempo para nada, porque toda hora vem um com umas demandas que eles tiram, não sei de onde, das contas para poder passar para a gente, olha. Vem tanta demanda para a gente... nossa", continuou.



Vale lembrar que Fernanda Felix Bitencourt foi eleita pelo povo da cidade de Ponta Nova nas eleições municipais de 2024 e recebeu 1,65% dos votos válidos.