A atriz Cissa Guimarães foi uma das muitas artistas brasileiras a posar nua para a revista Playboy nos anos 90 e, em entrevista recente ao podcast "Pé no Sofá", ela contou o que a levou a aceitar o convite para o ousado ensaio fotográfico. De acordo com a apresentadora, ela tomou a decisão quando quis comprar o apartamento em que mora até hoje.
Segundo a atriz, ela decidiu aceitar a proposta quando recebeu uma carta da então proprietária do imóvel, que dava a ela um prazo de seis meses para comprá-lo ou, então, ele poderia ser vendido a outra pessoa. “Estava no direito dela, mas fiquei arrasada, porque moro em um lugar que amo de paixão!”, explicou ela.
De acordo com ela, a ideia de comprar o apartamento a estimulava a continuar o ensaio. “Tinha que nadar no rio, segurar na ponte e colocar a perna para cima. Malhei uma abdominal, fiz uma força e falei: ‘Ah, o apartamento! Apartamento de três quartos na Gávea, e amo. Sou a proprietária!'”, lembrou a apresentadora do "Sem Censura".
Cissa também contou o motivo por ter recusado os convites anteriores: o pai. “Ele estava muito velhinho e seria uma tristeza para ele, muito difícil de aceitar. Fui levando”, explicou. Apesar disso, após o falecimento do pai, ela posou nua duas vezes: a primeira vez em 1994 e a segunda em 2005. As fotos que tirou aos 48 anos, inclusive, são as favoritas da atriz. “É uma sensualidade madura, consciente, bonita, por isso acho bacana. Tem essa babaquice do etarismo, mas os 50 são a idade mais bonita de uma mulher”, disse.