Publicado 29/08/2025 09:39

Parece que o clima entre o jogador de futebol Leo Pereira e a ex-mulher, a influenciadora digital Tainá Castro, está cada vez mais pesado. Após circular na imprensa a notícia de que o atleta deve pensão alimentícia aos filhos Helena e Matteo e que corria o risco de ser preso, ele desmentiu a informação, e a atual esposa de Éder Militão se pronunciou sobre o assunto.



A confusão teve início quando alguns veículos de notícias divulgaram que o ex-casal se encontrou em uma audiência, na última sexta-feira (28), para debater sobre a divisão de bens, briga judicial que acontece desde julho de 2023. Segundo os sites, um oficial de Justiça o acionaria ainda no fórum, a fim de cobrar as pensões em atraso. Caso ele não realizasse o pagamento em até 72 horas, Leo supostamente corria o risco de ser preso.



Não demorou muito para que o atleta se pronunciasse sobre o ocorrido, negando as acusações por meio de sua assessoria. "O atleta Leo Pereira participou hoje de audiência judicial de caráter familiar. Como o processo corre em segredo de justiça, não cabe divulgar mais detalhes. Diante das notícias falsas publicadas, o atleta reforça que está em dia com todas as obrigações em favor de seus filhos e NUNCA foi inadimplente com a pensão alimentícia dos mesmos. Todos os pagamentos estão devidamente realizados e comprovados perante a Justiça. As informações divulgadas não correspondem à verdade. O atleta reafirma seu compromisso com a transparência e avisa que qualquer publicação inverídica que afete sua honra e a de sua família será objeto das medidas legais cabíveis."



Após isso, Tainá não perdeu a chance de alfinetá-lo nas redes sociais. "Em respeito ao processo que corre em segredo de Justiça, não vou expor detalhes. No entanto, não posso me calar diante de informações inverídicas na tentativa de me desqualificar. Criar uma versão 'perfeita' para a mídia não altera os fatos já comprovados na Justiça. Meu compromisso é com a verdade e com o bem-estar dos meus filhos. Confio que a Justiça revelará todos os fatos reais, devidamente registrados nos autos", escreveu ela nos stories do Instagram.