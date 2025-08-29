Bella Campos e Glória Pires - Reprodução/Instagram

29/08/2025

Nesta semana, a atriz Bella Campos foi duramente criticada pelos espectadores da novela "Vale Tudo" por defender uma das protagonistas, Maria de Fátima, ao dizer que ela não é a vilã da história. Poucos dias após a repercussão da declaração da artista, ela fez questão de voltar às redes sociais com um vídeo de Glória Pires, que interpretou a mesma personagem na primeira versão do folhetim, em que falava a mesma coisa sobre a filha de Raquel.



A gravação foi compartilhada nos stories do Instagram da global e, na legenda da postagem, ela escreveu: "Ouçam @gpiresoficial aí, e 00h a gente conversa". Durante uma entrevista, Glória fez questão de sair em defesa da personagem. "Todo o movimento dela, assim, sair lá de Foz do Iguaçu, deixar a mãe, essa miséria, sem nada. Eu não acho que ela era uma vilã, eu acho que ela era uma pessoa amoral", declarou a veterana.



A confusão teve início quando, durante uma entrevista, Bella analisou as atitudes da personagem. "Eu não considero Maria de Fátima uma vilã. Eu também considero ela uma vítima desse movimento que a gente vive, de ver tantos jovens achando que podem vencer se tornando digital influencers", comentou.



"A gente vê a internet mudando a vida de tantas pessoas pra algo positivo. Eu até acho ruim como é estereotipado esse lugar do digital influencer. E a Maria de Fátima vem falando disso, e eu acho que é por isso que tanta gente se identifica com ela. Eu, sobretudo, acho ela uma menina muito batalhadora. Independente do que ela faz, a forma como ela faz, ela mostra a que veio", explicou.