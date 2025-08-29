Joelma e XimbinhaReprodução
Joelma é processada por Ximbinha em ação por partilha de fazenda
A propriedade tem quase 1.500 hectares e fica situada na zona rural do município de Viseu, no Pará
Joelma é processada por Ximbinha em ação por partilha de fazenda
A propriedade tem quase 1.500 hectares e fica situada na zona rural do município de Viseu, no Pará
Poliana Rocha diz ler mente de Leonardo e desespera cantor
A jornalista afirmou que o cantor costuma ficar chateado quando ela faz isso
MC Poze desabafa após ser acusado de não ser leal a Oruam: 'Maldade'
O funkeiro se irritou após usuários da web dizerem que ele não está tentando ajudar o rapper a sair da cadeia
Permanência de Regina Dourado no "Melhor da Tarde" valoriza a representatividade
Com língua afiada, a jornalista se destaca em um formato com pouca representatividade de profissionais negros
Val Marchiori desabafa sobre autoestima após diagnóstico de câncer: 'Feia'
A socialite também falou sobre a importância de ter a família por perto durante esse momento difícil
Em MG, vereadora rebate cobrança de eleitores no domingo: 'Tenho que meter'
Fernanda Felix Bitencourt é vereadora da cidade de Ponta Nova, em Minas Gerais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.