Joelma e Ximbinha - Reprodução

Joelma e XimbinhaReprodução

Publicado 29/08/2025 13:15

O casamento da cantora Joelma e do músico Ximbinha, fundadores da banda Calypso, chegou ao fim em 2015, mas continua rendendo até hoje. No último dia 11 de agosto, o ex-marido da artista entrou com um processo contra a famosa na Vara Única da cidade de Viseu, no Pará. O motivo? A formalização de uma propriedade que eles tinham em conjunto, chamada Fazenda Ouro Verde, situada no município.

Nos autos do processo, o guitarrista afirma ser o proprietário do imóvel, que tem aproximadamente 1.489 hectares e está localizado na zona rural. No entanto, os documentos explicam que uma decisão judicial anterior acabou tornando a intérprete da música "A Lua Me Traiu" coproprietária da fazenda, e que ela foi dividida em partes iguais, sendo 50% para cada um.

De acordo com as informações divulgadas pelo colunista Peterson Renato, Ximbinha revelou ter tentado resolver a situação com Joelma de forma amigável, tendo, inclusive, a notificado extrajudicialmente. No entanto, apesar da tentativa, ele não obteve sucesso.

Diante do silêncio da ex-esposa, o compositor decidiu entrar com a ação e pedir para que a Justiça realize a demarcação e também a divisão da propriedade. Os advogados também pediram que ela seja citada no processo, para que se manifeste a respeito da situação. Os profissionais ainda solicitaram dois arbitradores e um agrimensor, que serão os responsáveis por fazer o levantamento da área da propriedade com base no mapa anexado aos autos.

Segundo o colunista, o valor atribuído à causa é de R$ 50 mil.