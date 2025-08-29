Sacha ChryzmanReprodução/Instagram

Daniel Nascimento
Na última quinta-feira (28), Sacha Chryzman, mãe da influenciadora digital Fabiana Justus, usou as redes sociais para contar aos seguidores sobre os momentos de terror que viveu dentro do próprio apartamento. De acordo com ela, um abajur acabou entrando em curto-circuito e quase colocou fogo no imóvel. A ex-mulher de Roberto Justus também contou que acabou se ferindo durante o ocorrido.
Sacha falou sobre a situação nos stories do Instagram e revelou que estava preparando o quarto de hóspedes para receber visitas quando percebeu que o abajur estava soltando fumaça. “Hoje a manhã foi de pânico! Quase incendiei meu apartamento. Apaguei as labaredas que saíam do abajur em curto e acabei com a mão direita em bolhas”, escreveu.
Chryzman queimou a mão direita durante o ocorrido e mostrou fotos dos machucados na postagem. A mãe de Fabiana também contou que um dos fios do objeto chegou a derreter e grudar na mão machucada.
“Começou a sair muita fumaça e logo vieram duas labaredas. Não tinha nada para abafar as chamas sem que espalhasse o fogo pelo quarto. Minha única solução foi bater com a mão até apagar. A mão está cheia de bolhas, mas está tudo bem agora”, disse ela, tentando acalmar os seguidores.