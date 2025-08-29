Sacha ChryzmanReprodução/Instagram
'Pânico', diz mãe de Fabiana Justus após apartamento quase pegar fogo
Segundo Sacha Chryzman, o princípio de incêndio aconteceu após um curto-circuito em um abajur
Joelma se pronuncia sobre processo e critica atitude de ex sobre valor de fazenda
Através de seus advogados, cantora afirma que nova ação de Ximbinha não altera processo principal de partilha
Claudia Raia fantasia filho de Mulher-Maravilha e é detonada na web
Internautas acusaram a atriz de usar a criança para 'militar' nas redes sociais
Bella Campos resgata fala de Glória Pires em defesa de Maria de Fátima
A atriz fez questão de debochar das críticas que recebeu ao encontrar o vídeo da veterana
Joelma é processada por Ximbinha em ação por partilha de fazenda
A propriedade tem quase 1.500 hectares e fica situada na zona rural do município de Viseu, no Pará
Poliana Rocha diz ler mente de Leonardo e desespera cantor
A jornalista afirmou que o cantor costuma ficar chateado quando ela faz isso
