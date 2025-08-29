Joelma - Reprodução / Instagram

Publicado 29/08/2025 14:53 | Atualizado 29/08/2025 14:57

A novela judicial entre Joelma e Ximbinha ganhou mais um capítulo , mas, segundo a defesa da cantora, não há novidade alguma. Em nota enviada à coluna Daniel Nascimento, o advogado Dr. Leonardo Dias, que representa a famosa, afirmou que a recente ação do ex-marido “em nada acrescenta ao processo de partilha já em andamento”.

De acordo com o profissional, trata-se de uma “simples medida demarcatória”, baseada em um pedido que já havia sido feito por Joelma, com o objetivo de concluir a divisão dos bens comuns. “Na prática, não há nada de novo. O que existe é a insistência do Sr. Ximbinha em evitar o diálogo e a solução definitiva da partilha, preferindo utilizar a Justiça de forma midiática”, disse Leonardo.

A nota da defesa ainda critica o valor atribuído à Fazenda Ouro Verde: R$ 50 mil para uma propriedade de mais de 1.400 hectares, considerado um “verdadeiro escárnio contra a dignidade da Justiça”. Joelma, segundo a defesa, segue confiante no Poder Judiciário e garante que todas as medidas jurídicas já estão em andamento, afirmando que “esta ação isolada, assim como outras já ajuizadas, não terá êxito”.

Enquanto a disputa se arrasta nos tribunais, a cantora segue firme em busca da conclusão definitiva da partilha.

Leia a nota na integra:

"A cantora Joelma Mendes, por meio de sua defesa, esclarece que a recente ação proposta por Ximbinha em nada acrescenta ao processo de partilha já em andamento. Trata-se apenas de uma simples medida demarcatória, dentro de um pedido que já havia sido formulado pela própria Joelma com o objetivo de concluir a divisão dos bens comuns.



Na prática, não há nada de novo. O que existe é a insistência do Sr. Ximbinha em evitar o diálogo e a solução definitiva da partilha, preferindo utilizar a Justiça de forma midiática, em ações que não alteram em nada o curso do processo principal.



Mais grave ainda é a tentativa de atribuir o valor de apenas R$ 50 mil a uma fazenda de mais de 1.400 hectares, o que constitui um verdadeiro escárnio contra a dignidade da Justiça e contra a seriedade do processo.



A defesa de Joelma reafirma que todas as medidas jurídicas já estão em andamento e que esta ação isolada, assim como outras já ajuizadas, não terá êxito. Joelma confia plenamente no Poder Judiciário e seguirá firme até a conclusão definitiva da partilha.