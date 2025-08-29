Claudia Raia e Luca - Reprodução/Instagram

Publicado 29/08/2025 14:42

Nesta semana, a atriz Claudia Raia se envolveu em uma nova polêmica, desta vez envolvendo o próprio filho caçula, de apenas 2 anos. A confusão teve início quando ela compartilhou nas redes sociais uma foto do pequeno Luca fantasiado com uma roupa da super-heroína Mulher-Maravilha. Após isso, a galera da web passou a acusá-la de usar a criança para "militar".



A postagem foi feita nos stories do Instagram e, no vídeo, o menino surgiu com a capa, a tiara e também o bracelete da personagem. "Para se proteger dos inimigos", ele explicou à mãe. Na legenda da postagem, a artista escreveu: "Eu sou todos os personagens que eu quiser! Hoje sou a Mulher-Maravilha!".



Depois que o vídeo começou a circular pelas páginas de fofoca, não demorou muito para que as críticas surgissem. "Ela faz isso de propósito, para aparecer e criar polêmica do momento", disse um usuário. "Tentando lacrar às custas de uma criança", acusou um internauta. "Usando o filho pra ganhar engajamento nas redes... coitada da criança", escreveu uma pessoa.