Claudia Raia e LucaReprodução/Instagram
A postagem foi feita nos stories do Instagram e, no vídeo, o menino surgiu com a capa, a tiara e também o bracelete da personagem. "Para se proteger dos inimigos", ele explicou à mãe. Na legenda da postagem, a artista escreveu: "Eu sou todos os personagens que eu quiser! Hoje sou a Mulher-Maravilha!".
Depois que o vídeo começou a circular pelas páginas de fofoca, não demorou muito para que as críticas surgissem. "Ela faz isso de propósito, para aparecer e criar polêmica do momento", disse um usuário. "Tentando lacrar às custas de uma criança", acusou um internauta. "Usando o filho pra ganhar engajamento nas redes... coitada da criança", escreveu uma pessoa.
