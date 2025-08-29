Mais artigos de O Dia
Na manchete, "Ricos não gostam de pagar impostos, mas terão que pagar", diz Lula
Em Rio, MP faz megaoperação em 10 estados brasileiros para combater fraudes em combustíveis e no sistema financeiro, com envolvimento de integrantes do PCC
Criminosos sequestram ônibus em Na Baixada Fluminense após ação policial
Golpe contra idosos na mira da Polícia Civil
Ex-secretário de Queimados é preso em ação da PF
IBGE divulga levantamento e população da Cidade do Rio cresce menos de 1000 habitantes em comparação ao ano passado
No D, Faustão recebe alta hospitalar
Arlindinho fala sobre expectativa de se apresentar no Festival Lapa pela Lapa
Ataque, Flu perde por 1x0 do Bahia, fora de casa, na primeira partida das quartas da Copa do Brasil
 