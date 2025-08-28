Vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge - Divulgação/Prefeitura do Rio

Vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal Lourenço JorgeDivulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 28/08/2025 17:12

Rio - Um homem foi baleado na tarde desta quinta-feira (28), na Estrada do Guerenguê, na Taquara, na Zona Oeste. De acordo com informações preliminares, ocupantes de um carro atiraram contra um motociclistas, mas os disparos atingiram a vítima que estava em outro veículo.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados e encaminharam a vítima ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Não há informações sobre seu estado de saúde. Durante a ação, as equipes apreenderam uma moto.