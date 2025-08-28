Vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal Lourenço JorgeDivulgação/Prefeitura do Rio
Homem é atingido por bala perdida na Taquara
Vítima passava de carro pela Estrada do Guerenguê no momento em que foi atingida
A exposição internacional reforça o peso das instituições e coloca o país sob os olhos do mundo
Nilópolis e Mesquita fecham os Jogos
Último fim de semana da competição terá provas de atletismo, handebol, xadrez e o grande encerramento
Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos na morte de ex-presidente de associação em Antares
Marcos Torres Leite chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos
Homem que matou mulher trans a facadas é condenado a 25 anos de prisão
Amanda Soares, conhecida como Mandy Gin Drag, foi assassinada por Marlon da Silva; crime foi motivado por transfobia
Dois homens são mortos a tiros em Queimados
Crime aconteceu na Rua José Martins de Aguiar, no bairro Roncador
