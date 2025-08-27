Fãs pediram show da Taylor Swift na Praia de Copacabana - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 27/08/2025 20:36 | Atualizado 27/08/2025 21:31

Rio - Uma publicação da Prefeitura do Rio gerou bastante repercussão nas redes sociais, nesta terça-feira (27). No mesmo dia em que a cantora Taylor Swift e o jogador de futebol americano Travis Kelce anunciaram noivado, o Município fez uma postagem que animou os fãs a cerca de um possível show da artista norte-americana na Praia de Copacabana.

"Não sei por quê lembrei do nada que: Maio = mês das noivas. Maio = Todo Mundo no Rio em Copacabana..........", escreveu o perfil oficial da prefeitura.

maio = mês das noivas

— Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) August 26, 2025

Enquanto a atração não é oficialmente anunciada, fãs de diversos artistas passaram a debater nos comentários sobre quem dever ser o próximo a se apresentar em Copacabana. Os dois últimos, que aconteceram em maio de 2024 e de 2025, tiveram a participação de Madonna Lady Gaga , respectivamente.

"Sabe quem ficou noiva hoje", perguntou uma fã da Taylor Swift. "Quem", respondeu a Prefeitura do Rio. Outro perfil foi mais direto: "Deve ser a Taylor, porque ela anunciou hoje que está noiva". "Foi mesmo? Felicidades para ela", respondeu o Município em tom de brincadeira.

"Eu sou capaz até de voltar a morar no Rio se trouxerem uma loirinha que ficou noiva recentemente", prometeu um fã da cantora. "Eu sou de Minas Gerais, por favor tenha um pouco de respeito e avisa com antecedência para eu já comprar a passagem", pediu outra.

Além da Taylor Swift, perfis também especularam sobre a possível presença de outras artistas. Já outros fãs aproveitaram a interação com a prefeitura para pedir o show das suas cantoras favoritas.

"As cantoras que noivaram recentemente foram Taylor Swift, Dua Lipa e Selena Gomez. Porém, a Dua Lipa já vai estar no Brasil esse ano", comentou um usuário. "Fala que é mês das mães também para eu sonhar com a Rihanna grávida em Copacabana", disse outro.

"Britney Spears vestida de noiva e cantando 'Like a Virgin'. O que acha da ideia", questionou um perfil. "Britney seria interessante, mas, com a Beyonce cantando, garanto que teria mais gente do que no show da Lady Gaga", respondeu outro.