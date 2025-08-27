Caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca) - Reprodução/ Google Street View

Rio - Uma mulher foi presa em flagrante, nesta quarta-feira (27) por maus-tratos contra o próprio filho, de 4 anos, em Niterói, na Região Metropolitana. De acordo com a Polícia Civil, funcionários da Unidade Municipal de Educação Infantil Hermógenes Reis, em Santa Bárbara, perceberam que a criança apresentava lesões nos ombros, braços e costas.

Questionado pelo corpo docente, o menino respondeu que havia sido agredido pela mãe. Com isso, a escola acionou o Conselho Tutelar, que compareceu na unidade e encaminhou a criança, acompanhada da avó, até a 78ª DP (Fonseca).

Na distrital, a mãe confirmou ter agredido o filho na manhã de quarta-feira, após um desentendimento no momento em que o menino se preparava para ir à escola. A criança passou por exame de corpo de delito, que confirmou lesões compatíveis com agressões físicas.

A mulher foi autuada em flagrante por maus-tratos qualificado, crime com pena de 2 a 5 anos de prisão. O menino permaneceu acolhido sob acompanhamento do Conselho Tutelar, enquanto a mãe aguarda uma decisão da Justiça sobre uma possível liberdade provisória.