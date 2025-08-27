Caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca)Reprodução/ Google Street View
Mãe é presa por agredir filho de 4 anos em Niterói
Mulher confessou que bateu no menino após um desentendimento quando ele se arrumava para ir à escola
Daniel Silveira pede progressão para o regime aberto após fazer cursos e ler livros
De acordo com os advogados do ex-deputado federal, ele teria direito a 113 dias de remição de pena
Será? Prefeitura faz publicação enigmática e fãs especulam atração do próximo show em Copacabana
No dia em que a cantora Taylor Swfit anunciou o noivado com Travis Kelce, o Município ressaltou que maio, quando acontecem os megashows, também é o mês das noivas
Iniciativa terá exames preventivos e atendimento psicológico para mulheres na Cidade do Samba
'Agosto Lilás' é o mês de conscientização e enfrentamento à violência contra as mulheres
Parte de corpo humano é encontrado em Paquetá
Autoridades ainda não identificaram os restos mortais, encontrados na Praia dos Tamoios
Alerj garante convocação de aprovados no concurso da PM de 2014
Medida foi definida depois de um consenso entre a Assembleia Legislativa, o governo estadual e o Ministério Público
