Cartaz com foto e nome de Daniel Lopes Mustafá, foragido da Justiça - Reprodução

Publicado 27/08/2025 17:36

Rio – O Dique Denúncia divulgou, nesta quarta-feira (27), um cartaz pedindo informações que levem à localização de Daniel Lopes Mustafá, de 44 anos, acusado de agredir a companheira física, sexual e psicologicamente na Ilha do Governador, Zona Norte. Conhecido como Fantasma, o homem também atacou o filho da vítima, de apenas 4 anos.

Investigações da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro apontam que Daniel tinha comportamento violento e frequentemente forçava a mulher a ter relações sexuais com ele. No período em que estiveram juntos, por oito meses, entre 2024 e 2025, o homem também praticou agressões como puxões de cabelo, enforcamento, xingamentos e monitoramento de redes sociais.

Há registro de um ataque na residência onde viva o casal, na Ilha, em 2024. Já em 2025, o homem espancou a companheira dentro de um carro. Ela, inclusive, chegou a desmaiar ao sofrer um golpe conhecido como “mata leão”. Uma testemunha, que estava dentro do veículo no momento, conseguiu gravar as agressões, que ganharam repercussão nas redes.

Daniel, que tem dez passagens pela polícia, também é procurado por tentativa de homicídio em abril de 2005, no Município de Saquarema, Região dos Lagos. Ele é apontado de atirar contra três pessoas, sendo uma delas um policial militar. A motivação teria sido garantir uma impunidade por porte ilegal de arma de fogo.

Contra o homem, constam dois mandados de prisão. Um em caráter definitivo por tentativa de homicídio, no qual ele é condenado a 14 anos de reclusão, e um segundo preventivo, por violência doméstica: “Apesar de foragido, empenhamos esforços para a captura”, garantiu a delegada Alriam Fernandes, titular da Deam Centro, orientando mulheres que sofrem agressões: “É importante a vítima romper o ciclo da violência e oferecer a denúncia”.