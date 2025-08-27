Cartaz com foto e nome de Daniel Lopes Mustafá, foragido da JustiçaReprodução

Rio – O Dique Denúncia divulgou, nesta quarta-feira (27), um cartaz pedindo informações que levem à localização de Daniel Lopes Mustafá, de 44 anos, acusado de agredir a companheira física, sexual e psicologicamente na Ilha do Governador, Zona Norte. Conhecido como Fantasma, o homem também atacou o filho da vítima, de apenas 4 anos.
Investigações da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro apontam que Daniel tinha comportamento violento e frequentemente forçava a mulher a ter relações sexuais com ele. No período em que estiveram juntos, por oito meses, entre 2024 e 2025, o homem também praticou agressões como puxões de cabelo, enforcamento, xingamentos e monitoramento de redes sociais.
Há registro de um ataque na residência onde viva o casal, na Ilha, em 2024. Já em 2025, o homem espancou a companheira dentro de um carro. Ela, inclusive, chegou a desmaiar ao sofrer um golpe conhecido como “mata leão”. Uma testemunha, que estava dentro do veículo no momento, conseguiu gravar as agressões, que ganharam repercussão nas redes.
Em março passado, a vítima conversou com o DIA e relatou: 'Ele quase me matou'.
Daniel, que tem dez passagens pela polícia, também é procurado por tentativa de homicídio em abril de 2005, no Município de Saquarema, Região dos Lagos. Ele é apontado de atirar contra três pessoas, sendo uma delas um policial militar. A motivação teria sido garantir uma impunidade por porte ilegal de arma de fogo.
Contra o homem, constam dois mandados de prisão. Um em caráter definitivo por tentativa de homicídio, no qual ele é condenado a 14 anos de reclusão, e um segundo preventivo, por violência doméstica: “Apesar de foragido, empenhamos esforços para a captura”, garantiu a delegada Alriam Fernandes, titular da Deam Centro, orientando mulheres que sofrem agressões: “É importante a vítima romper o ciclo da violência e oferecer a denúncia”.