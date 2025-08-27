Praia dos Tamoios, em PaquetáGoogle Street View
Parte de corpo humano é encontrado em Paquetá
Autoridades ainda não identificaram os restos mortais, encontrados na Praia dos Tamoios
Iniciativa terá exames preventivos e atendimento psicológico para mulheres na Cidade do Samba
'Agosto Lilás' é o mês de conscientização e enfrentamento à violência contra as mulheres
Alerj garante convocação de aprovados no concurso da PM de 2014
Medida foi definida depois de um consenso entre a Assembleia Legislativa, o governo estadual e o Ministério Público
Disque Denúncia pede informações sobre acusado de agredir a companheira e filho dela de 4 anos
Investigações apontam que ele a espancou, estuprou e chegou a fazê-la desmaiar com um ‘mata-leão’
Construção de prédio no Buraco do Lume divide setores de arquitetura e construção civil
Imóvel terá 24 andares, 720 unidades residenciais e quatro comerciais. Sinduscon acredita em revitalização, mas CAU-RJ teme 'excessivo adensamento'
Em recuperação, irmã de PM baleada na cabeça escreve carta
Priscila Gonçalves Sampaio, de 37 anos, está internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes há quase um mês
