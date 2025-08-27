Praia dos Tamoios, em Paquetá - Google Street View

Publicado 27/08/2025 17:41 | Atualizado 27/08/2025 18:38

Rio - Parte de um corpo humano foi encontrado na manhã desta quarta-feira (27), na Praia dos Tamoios, na Ilha de Paquetá. O Corpo de Bombeiros registrou a ocorrência por volta das 9h.

Por meio da assessoria de imprensa, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que o 5º BPM (Praça da Harmonia) não foi acionado.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para a remoção dos restos mortais. Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do fato.

Não há informações sobre a identidade da vítima.