Rio - Parte de um corpo humano foi encontrado na manhã desta quarta-feira (27), na Praia dos Tamoios, na Ilha de Paquetá. O Corpo de Bombeiros registrou a ocorrência por volta das 9h.
Por meio da assessoria de imprensa, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que o 5º BPM (Praça da Harmonia) não foi acionado. 
A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para a remoção dos restos mortais. Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do fato.
Não há informações sobre a identidade da vítima.