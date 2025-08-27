Evento será na Cidade do Samba - Divulgação

Evento será na Cidade do SambaDivulgação

Publicado 27/08/2025 17:55

Rio - Uma iniciativa da Tuise, empresa da área de saúde especializada em gestão, em parceria com o Instituto de Defesa da Mulher Erica Paes (IDMEP) e a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa), promverá ações de conscientização e combate à violência contra a mulher. O evento "Mulheres Saudáveis, Mundo Mais Forte" acontecerá entre os dias 28 e 29 na Cidade do Samba, em Santo Cristo, na Zona Portuária, com exames preventivos, atendimento psicológico e ações educativas.

A iniciativa gratuita visa atender colaboradoras da Tuise e da Liesa, além de mulheres atendidas pelo IDMEP. A organização do evento estima que serão 140 beneficiadas pelas ações ao longo dos dois dias, das 8h às 18h.

No espaço, serão oferecidos os serviços de mamografia, densitometria óssea e conversa com psicóloga de maneira individualizada com duração de 30 minutos. A equipe, que contará com um médico, enfermeira, técnica de enfermagem e técnica em radiologia, ficará em uma carreta consultório móvel.

De acordo com os organizadores, a ação tem o objetivo de promover a saúde preventiva e o bem estar de mulheres, com foco na detecção precoce de doenças e no incentivo ao autocuidado.

Durante o mês de agosto, o Governo Federal intensifica a mobilização nacional pelo fim da violência contra as mulheres, com uma série de ações coordenadas pelo Ministério das Mulheres. O Agosto Lilás é um marco anual de conscientização e enfrentamento à violência contra as mulheres e, em 2025, ganha ainda mais força com a campanha "Não deixe chegar ao fim da linha. Ligue 180", que reforça o papel da Lei Maria da Penha como instrumento de proteção e transformação de vidas.