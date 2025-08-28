Instrumentos recuperados por policiais nesta quinta-feiraReprodução
Polícia recupera instrumentos de compositores da Portela que haviam sido roubados em Honório Gurgel
Material estava em uma casa abandonada na comunidade da Proença Rosa
Praça Saens Peña, na Tijuca, recebe primeira base do programa Mulher Presente
Evento contou com o lançamento da reestruturação do espaço do Segurança Presente Tijuca e entrega de novas viaturas
Ex-secretário de Queimados é preso por posse ilegal de arma em operação da PF
Ele ainda responderá por falsificação de documento de porte de arma
População do Rio fica abaixo da média nacional, com aumento de apenas 835 habitantes em um ano
Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira (28)
Gratuito! Seminário promove debate sobre atendimento à mulher em situação de violência doméstica
Encontro da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ) abordará os caminhos mais eficientes de proteção social
PF investiga suspeito de compartilhar cenas de abuso sexual infantil em grupo de mensagens
Foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do acusado, que mora na Zona Oeste do Rio
