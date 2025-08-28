Instrumentos recuperados por policiais nesta quinta-feira - Reprodução

Publicado 28/08/2025 15:07 | Atualizado 28/08/2025 16:15

Rio - Parte dos instrumentos musicais dos compositores da Portela que havia sido roubada em Honório Gurgel, na Zona Norte, na terça-feira (26), foi recuperada por agentes da 29ª DP (Madureira) nesta quinta (28). De acordo com os agentes, o material estava em uma casa abandonada na comunidade da Proença Rosa, no mesmo bairro.

Os músicos saíram de Belo Horizonte, em Minas Gerais, com destino à quadra da Portela, em Madureira, onde disputariam uma eliminatória de samba para o Carnaval de 2026. No momento em que o grupo passava por Honório Gurgel, o veículo foi abordado por criminosos armados que roubaram os instrumentos.

Nesta quinta, os agente da 29ª DP (Madureira) recuperaram um violão, um cavaquinho, microfone, celulares, notebooks e uma camisa da agremiação. Os equipamentos foram devolvidos aos proprietários, mas não houve prisões. As investigações seguem em andamento.