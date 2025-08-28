Evento vai acontecer na Faculdade de Enfermagem na UerjDivulgação

Rio - A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ), em parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), vai promover, nesta sexta-feira (29), a partir das 8h, o Seminário NACA – Caminhos do Atendimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica. O evento terá entrada gratuita, sendo necessário se inscrever pelo site.

A conferência contará com a participação de Josiane Assis, presidente da FIA-RJ, da coordenadora geral do programa da Uerj, Joana Labrudi, além de assistentes sociais, psicólogos e técnicos do Naca e da Uerj.

“Objetivo do seminário é assegurar a promoção da convivência familiar através do acolhimento institucional”, afirmou Josiane Assis.

Além de abordar os desafios sobre o tema, o evento buscará oferecer caminhos e soluções no atendimento às mulheres em situação de violência doméstica.

A proteção social especial e de alta complexidade será um tema em destaque no encontro, que também visa fortalecer a rede de proteção já existente e ampliar o olhar sobre a urgência da pauta.

O Seminário acontece entre 8h às 15h, na Faculdade de Enfermagem da Uerj, na Avenida Boulevard 28 de Setembro, 157, 7º andar, em Vila Isabel, no Espaço Enfermeira Rachel Haddock Lobo.
Violência no Rio
De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), no período entre abril a julho de 2025, o número de feminicídios diminuiu 18,5% em todo o estado, se comparado a mesma época do ano passado, porém, o número continua alarmante: foram registrados 53 casos neste ano, contra 65 em 2024.

O número de tentativa de feminicídio também caiu 24,2% em relação ao ano passado, quando houve 236 registros do crime. Assim como os casos de assédio sexual, que diminuíram 2,8%.