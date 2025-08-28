Evento vai acontecer na Faculdade de Enfermagem na UerjDivulgação
A conferência contará com a participação de Josiane Assis, presidente da FIA-RJ, da coordenadora geral do programa da Uerj, Joana Labrudi, além de assistentes sociais, psicólogos e técnicos do Naca e da Uerj.
“Objetivo do seminário é assegurar a promoção da convivência familiar através do acolhimento institucional”, afirmou Josiane Assis.
Além de abordar os desafios sobre o tema, o evento buscará oferecer caminhos e soluções no atendimento às mulheres em situação de violência doméstica.
A proteção social especial e de alta complexidade será um tema em destaque no encontro, que também visa fortalecer a rede de proteção já existente e ampliar o olhar sobre a urgência da pauta.
O Seminário acontece entre 8h às 15h, na Faculdade de Enfermagem da Uerj, na Avenida Boulevard 28 de Setembro, 157, 7º andar, em Vila Isabel, no Espaço Enfermeira Rachel Haddock Lobo.
O número de tentativa de feminicídio também caiu 24,2% em relação ao ano passado, quando houve 236 registros do crime. Assim como os casos de assédio sexual, que diminuíram 2,8%.
