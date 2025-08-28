Operação Retorno, da Polícia Federal, tinha objetivo de combater a posse ilegal de armas - Divulgação

Publicado 28/08/2025 14:48

Rio - Um ex-secretário da prefeitura de Queimados foi preso por posse ilegal de arma no município da Região Metropolitana, durante a Operação Retorno, deflagrada pela Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira (28). A ação teve como objetivo combater práticas relacionadas ao porte ilegal e a falsificação de documentos de armamentos.

Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos no município. De acordo com as investigações, o ex-secretário, que não teve a identidade divulgada, era considerado suspeito de manter armamento de calibre restrito de forma irregular e usar documento de porte falsificado.

Durante as buscas, o investigado foi encontrado em casa e preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Ele também será investigado pela falsificação do documento de porte de arma identificado pelos agentes.

O preso foi conduzido a Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para o registro oficial da prisão e posteriormente será encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.

