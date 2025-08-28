Segundo dados do IBGE, a população da cidade do Rio aumento em 2025 - Reginaldo Pimenta

Publicado 28/08/2025 14:04

A cidade do Rio teve o aumento populacional de apenas 835 habitantes em comparação ao ano passado. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quinta-feira (28), a capital ficou abaixo do crescimento médio nacional, que foi de 0,39%. Apesar disso, o município segue sendo o segundo mais populoso do país, atrás apenas de São Paulo.

Segundo o levantamento, que considera a contagem de pessoas até o dia 1º de julho de 2025, o acréscimo da população carioca é o equivalente a 0,01%, enquanto a capital paulista teve uma alta de 0,08%.



Ao todo, o Brasil chegou a 213,4 milhões de habitantes neste ano. A região metropolitana de São Paulo continua como a mais populosa, com 21,6 milhões de moradores, seguida do Rio, com 12,9 milhões.

Municípios mais populosos do estado do RJ



Entre os 26 municípios com mais de 500 mil habitantes que não são capitais, São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, é o terceiro, com 960,2 mil pessoas, seguido por Duque de Caxias (866,2 mil), e Nova Iguaçu (843,2 mil), ambos na Baixada Fluminense.



Em 21º posição no ranking nacional está Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, com 519.011 mil, seguido de Belford Roxo, também na Baixada, com 518,384 moradores, e de Niterói, com 516,787 mil habitantes.



Os que mais cresceram desde o último censo, em 2022



Na Região Metropolitana, Maricá registrou 15.193 habitantes a mais e Niterói 35.038. Na Baixada Fluminense, Belford Roxo somou 35.297, Nova Iguaçu 57.333 e Duque de Caxias 58.064. Na Região dos Lagos, Rio das Ostras ganhou 11.964 novos moradores e Cabo Frio 16.277. Já no Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes teve um acréscimo de 35.719 habitantes e Macaé 18.048.

Menor população

Dentre os municípios com menos de 10 mil habitantes estão Comendador Levy Gasparian (9.048), Macuco (5.602), Rio das Flores (9.267) e São José de Ubá (7.318).