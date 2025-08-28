Base do Mulher Presente ficará na Praça Saens Peña, na Tijuca, na Zona Norte - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 28/08/2025 15:08

Rio - A Praça Saens Peña, na Tijuca, Zona Norte, recebeu, nesta quinta-feira (28), a primeira base do Mulher Presente, programa voltado para o acolhimento à mulheres que necessitam de serviços de apoio psicológico, saúde, capacitação e proteção. A estrutura fica ao lado da unidade do Segurança Presente da Tijuca, que foi remodelada. O evento contou com a presença do governador Cláudio Castro (PL).

A base do Mulher Presente, iniciativa vinculada ao Segurança Presente, da Secretaria de Estado de Governo (Segov), terá três viaturas e uma van para atendimento de ocorrências e transporte de mulheres, de acordo com suas necessidades. Bicicletas também serão utilizadas pelas equipes.

As policiais que atuarão no programa são mulheres. A partir do projeto piloto, a ideia é ter uma agente da iniciativa em cada base do Segurança Presente.

"É uma importante ação que reforça a rede de proteção do governo em um assunto tão importante, que é a intolerância que precisamos ter sobre a violência contra mulher. Já temos a Patrulha Maria da Penha que faz um trabalho excepcional. A chegada da base do Segurança Presente Mulher vão reforçar esse trabalho. Nós, da Polícia Militar, estamos juntos nesse processo para construímos uma segurança pública forte", destacou o secretário de Estado de Polícia Miliar, coronel Marcelo de Menezes.

Além da inauguração, houve a entrega de 22 novas viaturas semiblindadas para reforçar o policiamento nos batalhões de São Cristóvão, Praça da Harmonia e Tijuca.