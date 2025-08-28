Corpo foi encontrado em uma rua próximo do 14º BPM (Bangu) - Reprodução / Redes Sociais

Corpo foi encontrado em uma rua próximo do 14º BPM (Bangu)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 28/08/2025 12:07

Rio - Um homem foi assassinado a tiros, na noite desta quarta-feira (27), em Bangu, na Zona Oeste. De acordo com relatos nas redes sociais, o corpo tinha sinais de tortura.

O crime aconteceu nos cruzamentos das ruas Hamburgo, Kingston e Zacatecas. Bombeiros do quartel de Realengo foram acionados, por volta das 23h15, para prestar socorro à uma pessoa baleada. No local, a equipe encontrou a vítima, ainda não identificada, de aproximadamente 30 anos, já sem vida.

Agentes do 14º BPM (Bangu) isolaram a área para perícia. O cruzamento fica a cerca de 700 metros do batalhão, localizado na Estrada do Guandu do Sena.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) apontam um crescimento no número de homicídios na região de Bangu, Gericinó, Padre Miguel e Senador Camará neste ano. De janeiro a julho, ocorreram 62 execuções. No mesmo período de 2024, foram 29.

Em relação a apenas o mês de julho, último levantamento disponível, foram sete assassinatos na área. No ano passado, ocorreram dois.