Agentes cumprem mandado de busca e apreensão na casa do investigado, em Sepetiba, na Zona OesteReprodução / Polícia Federal

Publicado 28/08/2025 12:39

Rio - A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quinta-feira (28), um mandado de busca e apreensão contra um suspeito de compartilhar fotos e vídeos de violência sexual infantil em um grupo de aplicativo de mensagens. Os agentes foram até a residência do investigado, localizada em Sepetiba, na Zona Oeste.



De acordo com a corporação, as diligências tiveram início após o Ministério Público Federal de São Paulo descobrir o compartilhamento de arquivos com cenas do crime em um grupo. A partir disso, foram realizadas análises e cruzamentos de dados que possibilitaram a identificação e localização do suspeito, acusado de ser o responsável pelas publicações.



Durante as buscas, os policiais apreenderam um HD interno e o celular utilizados pelo investigado, que passarão por uma perícia técnica criminal. Ele será indiciado por crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil.

A ação partiu da Operação Responsabilidade Primária, que tem o objetivo de reprimir a prática desses delitos na rede mundial de computadores.