Agentes cumprem mandado de busca e apreensão na casa do investigado, em Sepetiba, na Zona OesteReprodução / Polícia Federal
De acordo com a corporação, as diligências tiveram início após o Ministério Público Federal de São Paulo descobrir o compartilhamento de arquivos com cenas do crime em um grupo. A partir disso, foram realizadas análises e cruzamentos de dados que possibilitaram a identificação e localização do suspeito, acusado de ser o responsável pelas publicações.
Durante as buscas, os policiais apreenderam um HD interno e o celular utilizados pelo investigado, que passarão por uma perícia técnica criminal. Ele será indiciado por crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil.
