Ewerton Leandro de Jesus foi preso por agentes do BRT SeguroReprodução

Publicado 28/08/2025 18:00 | Atualizado 28/08/2025 19:00

Rio - Ewerton Leandro de Jesus foi preso em flagrante por furtar uma mangueira de incêndio na Estação do BRT Centro Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, no fim da madrugada desta quinta-feira (28). Câmeras de segurança flagraram o momento em que ele retira o equipamento e foge.

Um homem foi preso por furtar uma mangueira de incêndio na Estação do BRT Centro Olímpico, na Barra da Tijuca.



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/IBTC9ANOii — Jornal O Dia (@jornalodia) August 28, 2025

Agentes do BRT Seguro realizavam um patrulhamento na estação quando perceberam o homem carregando a mangueira retirada irregularmente do sistema de segurança. Com isso, as equipes abordaram Ewerton na Rua Francisco de Paula, nas proximidades do Condomínio Barra Mais.

Durante a abordagem, os agentes constataram que o homem carregava uma faca, além da mangueira. Os materiais foram apreendidos, e Ewerton conduzido à 32ª DP (Taquara).