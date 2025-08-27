Policiais da 154ª DP (Cordeiro) já investigavam caso de morte de animais encontrados na cidade - Divulgação

Publicado 27/08/2025 16:14

Rio - Seis funcionários da Defesa Civil de Cordeiro, na Região Serrana, foram presos nesta quarta-feira (27), durante uma operação da Polícia Civil por suspeita de envolvimento em maus-tratos a cães. Agentes da 154ª DP (Cordeiro) já investigavam a morte de animais encontrados na cidade. Cerca de oito animais sedados foram resgatados.

Segundo a Polícia Civil, os agentes chegaram aos suspeitos no momento em que colocavam os animais aparentemente sedados, dentro de uma viatura oficial da Defesa Civil, com a intenção de abandoná-los em uma área rural do município. Durante a abordagem, foram apreendidas seringas e frascos de sedativos junto dos funcionários, que estavam uniformizados.

Os animais foram resgatados e levados para atendimento veterinário. Os funcionários foram autuados em flagrante pelo crime de maus-tratos.