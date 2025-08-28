X do Nuno
A denúncia de infiltração de agentes ligados a Trump na Groenlândia reforça o valor estratégico do território no Ártico
Daniel Silveira pede progressão para o regime aberto após fazer cursos e ler livros
De acordo com os advogados do ex-deputado federal, ele teria direito a 113 dias de remição de pena
Será? Prefeitura faz post enigmático e fãs especulam Taylor Swift no próximo show em Copacabana
No dia em que a cantora anunciou noivado com Travis Kelce, perfil oficial no X fez correlação de maio como mês das noivas e também como período do evento na cidade
Mãe é presa por agredir filho de 4 anos em Niterói
Mulher confessou que bateu no menino após um desentendimento quando ele se arrumava para ir à escola
Iniciativa terá exames preventivos e atendimento psicológico para mulheres na Cidade do Samba
'Agosto Lilás' é o mês de conscientização e enfrentamento à violência contra as mulheres
