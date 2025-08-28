Publicado 28/08/2025 00:00

Michelle Bolsonaro reagiu ao monitoramento realizado na casa da família, classificando o episódio como “humilhação”. O caso reacende o debate sobre os limites das investigações e seus efeitos políticos em meio a um cenário já polarizado.

A denúncia de infiltração de agentes ligados a Trump na Groenlândia reforça o valor estratégico do território no Ártico. Região rica em recursos naturais e rota crucial no comércio global, volta a ser palco das tensões internacionais alimentadas pelos EUA.