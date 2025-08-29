Adolescente foi levado para o Hospital Lourenço Jorge, onde permanece sob custódia - Reprodução / Redes Sociais

Adolescente foi levado para o Hospital Lourenço Jorge, onde permanece sob custódia Reprodução / Redes Sociais

Publicado 29/08/2025 09:20

Rio - Um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto e baleou um adolescente de 16 anos, na Avenida Cláudio Besserman Vianna, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, nesta quinta-feira (28) à noite. Segundo a PM, o jovem havia abordado um casal que transitava pelo local.

De acordo com a corporação, o agente estava passando pela região quando percebeu a ação criminosa. No momento em que o policial realizou a intervenção, o adolescente reagiu contra o militar e acabou sendo atingido no tórax. O 18º BPM (Jacarepaguá), que atendeu a ocorrência, afirmou que uma pistola calibre 9mm e 15 munições foram apreendidas com o envolvido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da Barra chegou ao local por volta das 22h e socorreram o jovem, que foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde permanece sob custódia. A unidade comunicou que o estado de saúde do adolescente é estável. O agente não sofreu ferimentos.

O caso está registrado na 32ª DP (Taquara).

