Bruno Santos está internado em estado gravíssimo após intoxicação por ácido peracético - Reprodução / Redes Sociais

Bruno Santos está internado em estado gravíssimo após intoxicação por ácido peracéticoReprodução / Redes Sociais

Publicado 29/08/2025 09:54 | Atualizado 29/08/2025 21:43

Rio - Um homem, de 29 anos, está internado em estado gravíssimo, em coma induzido, depois de ter sido intoxicado com uma substância utilizada para esterilização e limpeza de equipamentos, em uma sessão de hemodiálise, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. A Polícia Civil investiga o caso.

Bruno Rodrigues Ventura dos Santos deu entrada na Clínica Nice Diálise, unidade particular credenciada para atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), no último dia 20. Ele sofre com uma doença renal crônica e passa por sessões de hemodiálise regularmente. Segundo a família, em um desses procedimentos, uma técnica de enfermagem teria administrado ácido peracético, usado para limpeza das máquinas.

"Esse ácido fez com que meu irmão ficasse em estado grave. Apesar de ser crônico renal, ele é saudável, toma os remédios e faz a dieta certinha. Toda semana ele estava lá fazendo o tratamento. Meu irmão era ativo, era alegre, feliz e um dia antes estava bem. Entrou bem nessa clínica e saiu em cima de uma maca. Agora ele está lutando pela vida dele", disse Vitória Rodrigues, irmã de Bruno, em um vídeo postado nas redes sociais.

De acordo com a irmã, houve um tumulto na clínica, com médicos e enfermeiros apreensivos. Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no estabelecimento no dia do procedimento. O pai e a mãe do paciente aguardavam na recepção e assistiram a correria, mas eles não teriam sido avisados que se tratava do filho.

"Minha mãe disse que só descobriu que era o meu irmão que estava naquela situação porque levantou da cadeira de acompanhante e foi lá fora ver quem estava em cima da maca. Ninguém falou para ela. Minha mãe viu meu irmão desmaiado, inconsciente, com inchaço e com sangramentos", destacou Vitória.

Posteriormente, Bruno foi transferido para o Pronto Socorro Central, no bairro Zé Garoto, na mesma cidade, onde segue internado, e em coma, nesta sexta-feira (29). Segundo a Prefeitura de São Gonçalo, seu estado é gravíssimo.

O laudo da unidade destacou que a admissão do paciente aconteceu depois do rebaixamento do nível de consciência durante sessão de hemodiálise "secundária à infusão acidental de ácido peracético". Exames deram o diagnóstico de hemorragia subaracnoidea difusa com edema cerebral, insuficiência respiratória aguda e hipertensão arterial sistêmica, além da doença renal crônica.

A família quer entender como a intoxicação ocorreu em busca de justiça. Moradores de Maricá, também na Região Metropolitana, familiares pedem ajuda para doação de sangue. O local para doar é no Polo Sanitário Washington Luiz - Hemonúcleo São Gonçalo, que fica ao lado do Pronto Socorro Central. O espaço recebe a doação de segunda a sexta, das 8h às 15h30. O tipo sanguíneo de Bruno é A+, mas todos são bem-vindos.

"Enquanto meu irmão está lutando pela vida dentro da UTI - eu creio que ele sairá de lá com vida - a gente estará aqui fora lutando. A gente quer justiça, quer que a clínica fale o que de fato aconteceu. A gente quer que essa mulher pague por isso. Quando você se prontifica a ter uma profissão que cuida da vida do outro, tem que ter consciência e atenção. A polícia vai investigar", comentou Vitória.

O caso é investigado pela 72ª DP (São Gonçalo). Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.

Fiscalização

A Prefeitura de São Gonçalo informou que a Clínica Nice Diálise, no bairro São Miguel, é credenciada para atendimentos de alta complexidade pelo SUS e tinha convênio com a cidade, até o fim de abril deste ano, por estar localizada no município.

Por se tratar de serviço de alta complexidade, a regulação dos pacientes é feita pelo Sistema Estadual de Regulação (SER), que encaminha para a clínica pessoas de toda a região metropolitana, como foi o caso do Bruno. A prefeitura destacou que a fiscalização dos serviços cabe à Vigilância Sanitária Estadual, que já foi notificada sobre o ocorrido pela Secretaria Municipal de Saúde e que deverá tomar as devidas providências.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Superintendência de Vigilância Sanitária, destacou que começou o processo de investigação sobre o caso. Na manhã da última quarta-feira (27), as equipes foram no local para uma inspeção sanitária e constataram que as licenças sanitárias para o funcionamento da unidade estão em dia.

"A análise do caso está sendo realizada de forma minuciosa para que os fatos sejam esclarecidos e as medidas cabíveis sejam adotadas rapidamente", disse em nota. O Cremerj informou que abriu sindicância para apurar os fatos.

A reportagem tenta contato com a clínica. O espaço está aberto para manifestação.