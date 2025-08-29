Funcionários e clientes da padaria tentaram ajudar vítimas - Reprodução / Redes sociais

Publicado 29/08/2025 09:18

Rio – Um carro desgovernado invadiu uma padaria na Avenida Joaquim Leite, centro de Barra Mansa, Região Sul Fluminense, na tarde desta quinta-feira (28), deixando sete pessoas feridas. O motorista teve um quadro convulsivo enquanto dirigia, o que causou o acidente.

Um vídeo mostra o momento após a colisão, com as paredes do estabelecimento e o para-choque do veículo destruídos, enquanto funcionários e clientes do estabelecimento tentaram prestar socorro aos atingidos.

As autoridades encaminharam as vítimas ao Hospital Santa Casa. O condutor e o seu filho de 15 anos, que estava no banco do carona, tiveram ferimentos leves, assim como outras três pessoas, enquanto duas foram internadas em estado grave.

O prefeito Luiz Antonio Furlani se manifestou nas redes sociais e afirmou que conversou com os feridos e seus familiares. "Graças a Deus, não tivemos nenhum óbito", escreveu.

O Corpo de Bombeiros informou que encaminhou cinco pessoas à unidade de saúde, enquanto uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou duas.