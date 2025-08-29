Rio - Uma operação para prender envolvidos na tentativa de latrocínio contra o policial civil, Lucas Lopes Mourão, de 30 anos, teve tiroteio e barricadas em chamas no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, na manhã desta sexta-feira (29). Devido a ação, sete escolas e três unidades de saúde precisaram suspender o funcionamento.
O objetivo era cumprir um mandado de prisão temporária contra um dos autores do crime. Na região, dois homens foram presos. Sendo um em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico e outro foragido por roubo majorado. Eles possuíam juntos 14 anotações criminais por receptação, tráfico de drogas, associação e roubo.
O investigador sofreu uma tentativa de assalto em junho deste ano, no bairro do Pacheco, São Gonçalo. Dias após o ataque, agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) e da 40ª DP (Honório Gurgel) prenderam dois suspeitos no bairro da Trindade, no mesmo município.
As investigações continuam para localizar e prender o envolvido na tentativa de latrocínio.
Impactos
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do município, as clínicas que suspenderam o atendimento são as USFs David Capistrano, Carlos Chagas e Albert Sabin. Além disso, a Secretaria de Assistência Social informou que está com equipamentos fechados nos bairros do Salgueiro, Luiz Caçador, Itaoca e Jardim Catarina.
As escolas fechadas são: Pastor Haroldo Gomes, Professora Niuma Goulart Brandão, Carlos Drummond de Andrade, Salgado Filho e Umei Professora Natalina Muniz de Oliveira, todas no Complexo do Salgueiro, e a Umei Augusto de Freitas Lessa e o Ciep 051 Anita Garibaldi, no Jardim Catarina.
Procurada, a Polícia Civil ainda não informou o objetivo da operação.
