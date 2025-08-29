Material apreendido foi encaminhado para a 21ª DP (Bonsucesso) - Reprodução / @PMERJ

Material apreendido foi encaminhado para a 21ª DP (Bonsucesso)Reprodução / @PMERJ

Publicado 29/08/2025 11:09

Rio - A Polícia Militar interceptou e apreendeu um veículo que transportava armamentos pesados, munições e grande quantidade de drogas, na noite desta quinta-feira (28), no entorno da Vila do João, no Complexo da Maré, Zona Norte da cidade.

Segundo a corporação, agentes do setor de inteligência do 22º BPM (Benfica) monitoravam o deslocamento de bandidos do Terceiro Comando Puro (TCP) para outras favelas quando viram o carro em movimentação suspeita saindo da comunidade.

Ainda de acordo com a PM, assim que percebeu a presença dos militares, o motorista abandonou o veículo e conseguiu fugir para o interior do complexo.



No automóvel, os policiais apreenderam duas malas contendo um fuzil com dois carregadores, uma carabina de 9 milímetros com um carregador, um colete a prova de balas, dois rádios transmissores, uma placa de veículo adulterada e grande quantidade de drogas, que ainda não foi contabilizada. O batalhão também afirmou que a placa do veículo encontrado é clonada.



Todo o material apreendido foi encaminhado para a 21ª DP (Bonsucesso).