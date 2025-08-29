Thiago Guedes Suzano foi preso nesta quarta-feira (27), em Nilópolis, na Baixada Fluminense - Reprodução / Ministério Público do Rio de Janeiro

Rio - A pedido do Ministério Público do Rio (MPRJ), a Justiça prendeu um dos agentes do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) acusados de incitar uma rebelião de internos, ocorrida em cinco de novembro de 2019, no Centro de Socioeducação (Cense) da Ilha do Governador. O homem foi detido em Nilópolis, na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira (27).

Ele e outros 21 funcionários envolvidos na ação foram denunciados pelo MPRJ em julho deste ano. Os demais servidores estão estão afastados de suas funções.



Segundo o órgão, na época do crime, os adolescentes foram incentivados pelos agentes a destruir as instalações do centro para atrair a atenção da sociedade e da mídia para as reivindicações da categoria. Alguns dos denunciados, que faziam parte do sindicato, registraram a ação em vez de contê-la.

Para os promotores da Justiça, os funcionários usaram os internos como "massa de manobra" para dar visibilidade a um movimento grevista, colocando em risco a vida dos envolvidos e a segurança institucional.



O agente preso nesta quarta-feira (27), Thiago Guedes Suzano, é acusado de liderar a rebelião e também por tortura. De acordo com as investigações, ele incitou os adolescentes a participarem do motim, praticando tortura física e psicológica contra os que se negassem.

Além disso, as apurações mostraram que o homem tentou combinar falsas versões dos fatos com outras pessoas depois do ocorrido, indicando risco à instrução processual e possibilidade de reiteração criminosa.



Os 22 agentes responderão por associação criminosa, dano qualificado ao patrimônio público e facilitação de fuga de pessoa legalmente privada de liberdade. Um deles, que chegou a inserir informações falsas no livro público de registros da unidade, também será indiciado por falsidade ideológica.