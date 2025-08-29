Fiscalização aconteceu na manhã desta sexta-feira (29) - Divulgação / SEOP

Rio - Dez pranchas de Stand Up Paddle (SUP), além de três coletes salva-vidas e três remos, foram recolhidos na manhã desta sexta-feira (29) na Praia de Copacabana, Zona Sul A ação da Secretaria de Ordem Pública (Seop) aconteceu por volta das 5h, no posto 6, para fiscalizar escolinhas irregulares e o uso indevido da faixa de areia. O material recolhido foi levado ao depósito do órgão público, em Bonsucesso.

Seis tendas foram fiscalizadas e todas estavam sem alvará, resultando na apreensão dos materiais. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL), que também participou da operação, havia estabelecido, em junho deste ano, regras para praticar SUP nas praias do Rio. Entre elas, os instrutores precisam da autorização da Prefeitura para ministrar as aulas. Além disso, o limite é até 25 alunos por turma, com a presença de um instrutor, que deve estar uniformizado para cada cinco participantes.



"A prática esportiva como o SUP, o futevôlei e outros tantos esportes complementam a paisagem carioca. A cidade possui uma vocação única para o esporte (...) Não podemos permitir que um dos grandes cartões postais do mundo torne-se uma desordem em função de escolinhas não autorizadas", disse o secretário de Ordem Pública, Marcus Belchior.



Na terça-feira (26), a Seop já havia notificado algumas escolinhas sem autorização e apreendido seis pranchas.



Para as práticas esportivas nas praias da cidade, a Prefeitura exige o uso de equipamentos de segurança, como: coletes salva-vidas para os alunos, kit de primeiros socorros, binóculos para monitoramento, rádios para comunicação entre o instrutor e a equipe de apoio na areia, o uso do strap (cordinha de segurança) na prancha, além da obrigatoriedade de seguir os alertas meteorológicos emitidos pela Marinha e outros órgãos competentes.



