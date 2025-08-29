Hospital e Maternidade São Francisco adere ao programa Agora Tem Especialistas - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Hospital e Maternidade São Francisco adere ao programa Agora Tem EspecialistasReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 29/08/2025 15:38

Rio - O Hospital e Maternidade São Francisco, em Niterói, se tornou a primeira unidade de saúde privada e filantrópica do estado do Rio de Janeiro a atender pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) pelo programa Agora Tem Especialistas. A iniciativa permite que o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias de média e alta complexidade seja reduzido. Em contrapartida, o hospital receberá créditos financeiros para abatimento de dívidas federais.

fotogaleria

Nesta sexta-feira (29), a unidade recebeu o diretor do programa, Rodrigo Alves Torres Oliveira. Segundo ele, o hospital poderá realizar até dez cirurgias cardíacas a mais em recém-nascidos por causa desta parceria. "Em breve, através da regulação estadual, será possível ampliar a oferta de serviços. No caso desta maternidade, será a realização de cirurgias cardíacas em bebês, o que contribuirá para ampliar o acesso a atendimento especializado, ajudando o estado do Rio de Janeiro, Niterói e demais municípios a reduzir filas e, consequentemente, garantir o direito à saúde", disse Rodrigo Oliveira.



A vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan, também esteve presente e comemorou o início do programa. "É muito importante começarmos em Niterói, com o SUS atuando em parceria com especialistas da rede privada, fortalecendo o acesso da população a exames complexos. Isso também contribui para a rede de saúde de Niterói e São Gonçalo", afirmou.



A medida também possibilita a conversão de dívidas de até R$ 1,3 bilhão/ano pela prestação de serviços especializados para o SUS com a concessão de créditos financeiros. Para adesão a essa modalidade, o Ministério da Saúde atualmente analisa manifestações de interesse de mais de 130 hospitais privados e filantrópicos. Até o momento, além de Niterói, somente outras três unidades de saúde localizadas no Ceará e Pernambuco atenderão os pacientes do SUS.



Para aumentar esse número, a pasta avalia se a oferta de serviços disponibilizada pelos hospitais privados e filantrópicos atende às necessidades locais e regionais do SUS. Além disso, checa se possuem capacidade técnica e operacional. Com a adesão aprovada, essas instituições farão parte de uma rede credenciada, destinada aos estados e municípios. Os atendimentos começam a partir do fechamento dos contratos.



A expansão da oferta de serviços de saúde pelo Agora Tem Especialistas é realizada em parceria com os estados e municípios, atendendo às demandas apresentadas pelos gestores locais. Assim, a regulação do SUS continua a mesma, ou seja, os pacientes serão encaminhados pelas Centrais de Regulação das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, que são responsáveis por organizar as filas de espera e direcionar os usuários para os serviços disponíveis no setor público ou privado.



Novos equipamentos vão fortalecer e ampliar o tratamento oncológico no SUS



Também nesta sexta-feira (29), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também anunciou o investimento de R$ 142,3 milhões para aquisição de novos equipamentos que visam ampliar e fortalecer o tratamento do câncer no SUS, uma das áreas prioritárias do Agora Tem Especialistas.

A iniciativa possibilitará que estados do Nordeste, Norte e Centro-Oeste, regiões historicamente carentes em serviços oncológicos, passem a contar com equipamentos modernos e especializados. São 16 equipamentos, entre aceleradores lineares e tomógrafos, beneficiando nove estados.



A partir da seleção feita pelo Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon), 13 aceleradores lineares serão destinados aos estados de Pernambuco (2), Goiás (1), Paraíba (1), Ceará (1), São Paulo (5), Minas Gerais (1), Rio Grande do Sul (1) e Paraná (1); e três tomógrafos para Rio de Janeiro (1), Ceará (1) e São Paulo (1). A Irmandade de São João Batista de Macaé receberá um tomógrafo de R$ 2,6 milhões.



De acordo com a pasta, até o final de 2026, o Agora Tem Especialistas vai destinar 121 aceleradores lineares para todo o Brasil, ampliando o acesso a radioterapia para 84,7 mil novos pacientes por ano. Desse total, 12 já foram entregues em cinco estados: CE, RS, SP, RJ e PI.



Como funciona o programa Agora Tem Especialistas



Para reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias, o Agora Tem Especialistas mobiliza toda a estrutura de saúde do Brasil, tanto pública quanto privada. Além da modalidade de troca de dívidas por atendimentos, da qual também podem participar as operadoras privadas de planos de saúde, o programa conta com uma série de iniciativas.



Já estão em andamento, por exemplo, o início de atendimentos por um hospital de plano de saúde em Recife; a realização de mutirões em hospitais públicos e locais remotos; a ampliação de turnos de atendimento; e o fortalecimento do tratamento oncológico com a aquisição de novos aceleradores lineares, além do lançamento do Super Centro de Diagnóstico do Câncer.



Como a telessaúde tem potencial para reduzir em até 30% o tempo de espera de atendimento especializado, o programa já iniciou a distribuição de 3 mil kits de telessaúde para equipar as Unidades Básicas de Saúde. Além disso, estão em curso dois editais para expandir a oferta de Núcleos de Telessaúde no país.