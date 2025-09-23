Publicado 23/09/2025 00:00

O STF decidiu que apenas a própria Corte pode autorizar buscas nas dependências do Congresso. A medida reforça o princípio da separação entre os Poderes e estabelece um limite claro para ações investigativas, sem abrir mão da legalidade e da autonomia institucional.

Em um cenário de extremos, a viúva de Charlie Kirk — morto por um radical— escolheu o perdão. Numa época em que o ódio vira bandeira, será que o gesto mais disruptivo é justamente o que desarma?