X do Nuno
Decisão do STF estabelece limites claros para investigações
O STF decidiu que apenas a própria Corte pode autorizar buscas nas dependências do Congresso. A medida reforça o princípio da separação entre os Poderes e estabelece um limite claro para ações investigativas, sem abrir mão da legalidade e da autonomia institucional.
Em um cenário de extremos, a viúva de Charlie Kirk — morto por um radical— escolheu o perdão. Numa época em que o ódio vira bandeira, será que o gesto mais disruptivo é justamente o que desarma?
Rio de Janeiro
Homens são presos em Bangu transportando carcaça de carro roubado em picape
Neste mês, outros dois veículos foram flagrados com carga irregular
Rio de Janeiro
PM é morto a tiros em estacionamento de mercado na Avenida Ayrton Senna
Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas já encontrou a vítima sem vida
Rio de Janeiro
Mulher é baleada durante tiroteio em comunidade de Curicica
Moradores relataram diversos tiros na região
Rio de Janeiro
Justiça mantém prisão de quatro acusados por morte de torcedor vascaíno em Oswaldo Cruz
Outros suspeitos vão passar por audiência de custódia nessa terça-feira (23)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.