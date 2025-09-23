Carta ao leitor do DIA - 23 de setembro de 2025
Confira os destaques da edição:
Na manchete, Isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil pode ser votada na Câmara na próxima semana
Em Rio, Três homens são mortos durante ação da PM no Complexo do Chapadão
Câmeras de segurança flagram roubo de carro no Grajaú
Justiça pede novo mandado de prisão para Bruno Krupp
Primavera começa com chuva e ventos fortes no Rio
No D, Cantor Belo comemora seu primeiro papel fixo em novelas
No Ataque, Flu entra em campo contra o Lanús, às 21h30, no Maracanã, pela Sul-Americana
Economia, Estado do Rio oferece esta semana quase 5 mil vagas de empregos e estágios
Rio de Janeiro
Homens são presos em Bangu transportando carcaça de carro roubado em picape
Neste mês, outros dois veículos foram flagrados com carga irregular
Rio de Janeiro
PM é morto a tiros em estacionamento de mercado na Avenida Ayrton Senna
Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas já encontrou a vítima sem vida
Rio de Janeiro
Mulher é baleada durante tiroteio em comunidade de Curicica
Moradores relataram diversos tiros na região
Rio de Janeiro
Justiça mantém prisão de quatro acusados por morte de torcedor vascaíno em Oswaldo Cruz
Outros suspeitos vão passar por audiência de custódia nessa terça-feira (23)
