Foram apreendidos com a dupla, um revólver, três celulares e um bloqueador de sinal de GPS@pmerj
Perseguição termina com dois ladrões de moto feridos na Baixada
Um revólver e três celulares foram apreendidos
Quatro construções irregulares na Rocinha são demolidas
Prédios já haviam sido alvos de fiscalizações no início do ano
Ex-PM é condenada a 24 anos de prisão por executar irmã a tiros em São Gonçalo
Rhaillayne Oliveira de Mello, que respondia o processo em liberdade, terá que voltar à cadeia
Rio registra 1.798 novos casos de HIV em 2025
Zona Oeste é a região mais afetada pelo vírus
Criminoso morre em ação contra maior quadrilha de roubos de veículos na Zona Norte
'Bonde do Loirinho' participou de tentativa de latrocínio de goleiro do Flamengo e de turistas no Santos Dumont
Cartaz pede denúncias sobre chefe do tráfico em Vargem Grande envolvido em assassinatos
Gabriel da Silva Alves, vulgo 'GB', ordenou duas execuções em 2024 e 2025
