Foram apreendidos com a dupla, um revólver, três celulares e um bloqueador de sinal de GPS - @pmerj

Publicado 25/09/2025 11:21 | Atualizado 25/09/2025 11:24

Uma perseguição na Baixada, na noite desta quarta-feira (24), terminou com a prisão de dois assaltantes de veículos.

A ação começou quando policiais do 20° BPM (Mesquita) foram alertados sobre o roubo de uma moto em Belford Roxo. Pouco depois, ao intensificaram o patrulhamento, os PMs conseguiram encontrar os suspeitos via localização por aplicativo na Rua Canário, em Santa Rita, Nova Iguaçu. A partir daí, iniciou-se uma tentativa de fuga.



Ainda segundo a Polícia Militar, na sequência, a dupla colidiu contra a viatura e caiu no chão. Em seguida, um dos ladrões confessou praticar diariamente roubos de veículos em Nova Iguaçu e Belford Roxo.



Eles foram socorridos e encaminhados para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Ainda não há no entanto, informações sobre o estado de saúde.



Os agentes apreenderam um revólver, munições, três celulares e um bloqueador de sinal de GPS. O caso foi registrado na 58ª DP (Posse).